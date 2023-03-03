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今井宏氏死去　元自民党衆院議員、総務副大臣

今井宏氏死去　元自民党衆院議員、総務副大臣

2023年03月03日20時34分

今井宏　元自民党衆院議員

今井宏　元自民党衆院議員

　今井　宏氏（いまい・ひろし＝元自民党衆院議員、総務副大臣）３日午前６時１９分、誤嚥（ごえん）性肺炎のため埼玉県内の病院で死去、８１歳。同県出身。告別式は１３日午前１０時から同県草加市瀬崎４の６の３６の谷塚斎場で。喪主は長男歩（あゆむ）氏。

〔写真特集〕追悼2023

　草加市長を経て、１９９３年衆院選の旧埼玉１区に当時の日本新党から出馬し、初当選。その後、自民党に入った。当選４回。小泉内閣で総務副大臣を務めた。

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