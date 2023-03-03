今井宏 元自民党衆院議員

今井 宏氏（いまい・ひろし＝元自民党衆院議員、総務副大臣）３日午前６時１９分、誤嚥（ごえん）性肺炎のため埼玉県内の病院で死去、８１歳。同県出身。告別式は１３日午前１０時から同県草加市瀬崎４の６の３６の谷塚斎場で。喪主は長男歩（あゆむ）氏。



〔写真特集〕追悼2023

草加市長を経て、１９９３年衆院選の旧埼玉１区に当時の日本新党から出馬し、初当選。その後、自民党に入った。当選４回。小泉内閣で総務副大臣を務めた。