維新、衆院和歌山補選に市議
2023年03月03日17時44分
日本維新の会は３日、衆院和歌山１区補欠選挙（４月１１日告示、同２３日投開票）に和歌山市議で新人の林佑美氏（４１）を公認候補として擁立すると発表した。補選は和歌山県知事に転じた岸本周平氏（国民民主離党）の議員辞職に伴う。自民党は元職の門博文氏（５７）の公認を決め、ＮＨＫ党も党職員で新人の山本貴平氏（４８）の擁立を決めている。
維新、衆院和歌山補選に市議
2023年03月03日17時44分
日本維新の会は３日、衆院和歌山１区補欠選挙（４月１１日告示、同２３日投開票）に和歌山市議で新人の林佑美氏（４１）を公認候補として擁立すると発表した。補選は和歌山県知事に転じた岸本周平氏（国民民主離党）の議員辞職に伴う。自民党は元職の門博文氏（５７）の公認を決め、ＮＨＫ党も党職員で新人の山本貴平氏（４８）の擁立を決めている。
こんな記事も
政治用語
政治
ロシア念頭、「核使用、威嚇許さず」 中国の一方的行動に反対―クアッド外相会合(03/03 19:50)
防衛財源「国有地を有効活用」 コロナ変異で対応見直しも―岸田首相(03/03 19:24)
日米外相、対ロ軍事支援阻止で一致 日印、Ｇ７・Ｇ２０の連携確認(03/03 19:01)
不適切支出指摘も返還求めず 経費、委託料上回る―「コラボ」問題・都(03/03 18:39)
高市氏、放送法文書は「捏造」 事実なら議員辞職―参院予算委(03/03 18:26)
首相動静（３月３日）(03/03 17:56)
物価高対策、自公に検討指示 予備費活用、結論１７日まで―岸田首相(03/03 17:51)
維新、衆院和歌山補選に市議(03/03 17:44)
ロシア、日本海で巡航ミサイル演習 ウクライナでも使用、日米けん制か(03/03 17:36)
国枝さんに国民栄誉賞 パラ初「社会へ希望」―１７日表彰式・政府決定(03/03 16:53)
共産市議が出馬表明 奈良知事選(03/03 16:42)
立・維、エネルギー勉強会を中断 原発巡り見解相違(03/03 16:17)
出産条件の返済減免案を批判 国民幹事長「感覚ずれている」(03/03 16:16)
自民・遠藤氏、岸田首相の総裁再選支持(03/03 16:14)
国枝さん、国民栄誉賞「情熱認められた」 パラスポーツの発展祈る(03/03 14:39)
沖縄知事、６日から訪米 辺野古見直し訴え(03/03 14:16)
内部文書「正確性確認できず」 放送法解釈で松本総務相(03/03 13:05)
クアッド外相会合始まる Ｇ２０欠席の林外相も―インド(03/03 12:50)
牛歩戦術の２議員を厳重注意 れいわ大石氏「不当」と反論―衆院(03/03 12:47)
ウクライナ復旧で２２４億円 地雷除去、送電網支援―政府(03/03 12:41)
議員懲罰の見直し提案 ガーシー氏対応巡り―石井公明幹事長(03/03 12:09)
日韓議連会長に菅前首相 「友好発展に取り組む」(03/03 11:37)
ルーマニア大統領、５日来日(03/03 11:22)
「最も強い言葉」でロシア非難 Ｇ２０で山田外務副大臣(03/03 11:13)
政府、国枝さんに国民栄誉賞決定 パラスポーツでは初(03/03 11:08)
違反旅客船、罰金１億円に 知床事故受け罰則強化―法改正案決定(03/03 09:58)
空き家活用へ「促進区域」 管理不全なら税優遇なし―法案決定(03/03 09:57)
住基ネットで土地所有者特定 地方分権一括法案を決定―政府(03/03 09:56)
地方議会の役割明確化 自治法改正案を閣議決定(03/03 09:53)
孤独・孤立対策の新法案決定 推進本部で省庁横断―政府(03/03 09:39)