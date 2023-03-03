東京、新たに７３６人感染 死者１人―新型コロナ
2023年03月03日17時04分
東京都は３日、新たに７３６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ約３００人増えた。新たな死者は１人。都基準による重症者は９人で、前日から２人減った。
東京、新たに７３６人感染 死者１人―新型コロナ
2023年03月03日17時04分
東京都は３日、新たに７３６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の金曜日と比べ約３００人増えた。新たな死者は１人。都基準による重症者は９人で、前日から２人減った。
こんな記事も
社会用語
社会
「性暴力撲滅」弁護士をセクハラ提訴 元依頼の俳優「立場利用し強要」―東京地裁(03/03 17:12)
東京、新たに７３６人感染 死者１人―新型コロナ(03/03 17:04)
中１男子、同級生切り付け 学校トイレで、「誰でも良かった」―広島(03/03 16:54)
東広島市の中２自殺訴訟で和解 不適切指導を市が認め謝罪―広島地裁(03/03 16:46)
昨年の免許返納４４．８万人 ３年連続減少―警察庁(03/03 16:17)
ＵＳＪ付近に「空飛ぶクルマ」 離着陸場３カ所選定―大阪・関西万博(03/03 16:16)
楽天モバイル元部長ら３人逮捕 委託費水増し、２５億円詐取容疑―警視庁(03/03 16:14)
６日に打ち上げ決定 中止のＨ３・１号機―ＪＡＸＡ(03/03 15:52)
志賀原発敷地内、活断層なし 北陸電力見解を了承―規制委(03/03 15:34)
ベトナム人元実習生、２４日判決 死産の双子遺棄―最高裁(03/03 15:17)
東電社長から聞き取り 柏崎原発のテロ対策不備―規制委(03/03 15:17)
ダイソー社員ら書類送検 フェンディのロゴ不正使用か―神奈川県警(03/03 15:01)
強盗指示、差し戻し有罪 元暴力団幹部、二審で無罪破棄―大阪地裁(03/03 14:13)
１７歳少年、無差別殺人に興味か 教員切り付け事件で供述―背景など捜査・埼玉県警(03/03 11:21)
商店街に１万体のひな人形 愛媛県久万高原町〔地域〕(03/03 10:20)
「茶畑テラス」が完成 埼玉県入間市〔地域〕(03/03 10:19)
違反旅客船、罰金１億円に 知床事故受け罰則強化―法改正案決定(03/03 09:58)
保釈中の逃亡防止にＧＰＳ ゴーン被告事件受け―刑事訴訟法改正案を決定(03/03 09:44)
「常に見直し訓練を」 学校の危機管理で専門家―埼玉切り付け(03/03 08:46)
豊穣の諫早「再生、もう二度と」 開門求めた漁業者落胆―訴訟決着、営農者は安堵(03/03 08:36)
事件３日前にメッセージグループ 「シュガー」「夜空」名乗る人物参加―狛江の９０歳女性強殺(03/03 08:04)
次の１年「重く、大事な年に」 処理水放出へ理解醸成継続―東電廃炉責任者インタビュー(03/03 07:06)
閉め切り２６年で司法決着 潮受け堤防、割れた判断―協議は平行線・諫早干拓事業(03/03 07:05)
「確実に学校やっている」 白昼の襲撃理由供述―男子高校生、強い殺意か・埼玉県警(03/02 22:21)
湯の交換年２回の旅館、社長交代 福岡(03/02 22:09)
死亡の４１歳男を書類送検 盗難車運転、警察官が発砲―大阪府警(03/02 21:43)
野村農水相「話し合いを」 諫早湾干拓事業の訴訟で(03/02 21:00)
常陸宮さま、尿管結石の手術 「経過は順調」―宮内庁(03/02 21:00)
第五福竜丸の記述なくなる 平和学習教材の改訂―広島市教委(03/02 20:49)
警察本部の警視逮捕 女子中学生にわいせつ容疑―沖縄県警(03/02 20:47)