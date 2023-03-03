国内では３日、新たに１万４８６人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の金曜日と比べ約４２００人増加した。重症者は前日比１１人減の１３０人で、死者は７４人確認された。

東京都では、新たに７３６人の感染を確認。新規感染者は前週の金曜日と比べ約３００人増えた。新たな死者は１人。都基準による重症者は９人で、前日から２人減った。