昨年の免許返納４４．８万人 ３年連続減少―警察庁
2023年03月03日16時17分
昨年１年間に運転免許証を自主返納した人の数が、前年比６万８５６４人減の４４万８４７６人だったことが３日、警察庁のまとめで分かった。過去最多となった２０１９年の６０万１０２２人をピークに、２０年から３年連続で減少した。
１９年は東京・池袋で母子が死亡した高齢運転者による事故の影響で、自主返納した人が大幅に増加。事故から時間がたち、返納手続きをする人が減った可能性がある。
昨年の免許返納４４．８万人 ３年連続減少―警察庁
2023年03月03日16時17分
昨年１年間に運転免許証を自主返納した人の数が、前年比６万８５６４人減の４４万８４７６人だったことが３日、警察庁のまとめで分かった。過去最多となった２０１９年の６０万１０２２人をピークに、２０年から３年連続で減少した。
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