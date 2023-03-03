昨年１年間に運転免許証を自主返納した人の数が、前年比６万８５６４人減の４４万８４７６人だったことが３日、警察庁のまとめで分かった。過去最多となった２０１９年の６０万１０２２人をピークに、２０年から３年連続で減少した。

１９年は東京・池袋で母子が死亡した高齢運転者による事故の影響で、自主返納した人が大幅に増加。事故から時間がたち、返納手続きをする人が減った可能性がある。