対ロ軍事支援阻止で一致 日米外相
2023年03月03日16時13分
【ニューデリー時事】インドを訪問中の林芳正外相は３日午前（日本時間同日午後）、ブリンケン米国務長官と約２０分間会談した。ウクライナ情勢を巡り、中国がロシアに武器援助を行う可能性が指摘されていることを念頭に、第三者によるロシアへの軍事支援を阻止する重要性で一致した。
対ロ軍事支援阻止で一致 日米外相
2023年03月03日16時13分
【ニューデリー時事】インドを訪問中の林芳正外相は３日午前（日本時間同日午後）、ブリンケン米国務長官と約２０分間会談した。ウクライナ情勢を巡り、中国がロシアに武器援助を行う可能性が指摘されていることを念頭に、第三者によるロシアへの軍事支援を阻止する重要性で一致した。
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