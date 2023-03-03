放送法文書「全くの捏造」 高市氏
2023年03月03日13時51分
高市早苗経済安全保障担当相（元総務相）は３日の参院予算委員会で、放送法の政府解釈を巡る内部文書とされる資料について、「全く捏造（ねつぞう）文書だ」と述べた。
放送法文書「全くの捏造」 高市氏
2023年03月03日13時51分
高市早苗経済安全保障担当相（元総務相）は３日の参院予算委員会で、放送法の政府解釈を巡る内部文書とされる資料について、「全く捏造（ねつぞう）文書だ」と述べた。
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