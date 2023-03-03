西川杏太郎さん死去（美術史家、元東京国立文化財研究所所長）
2023年03月03日11時38分
西川 杏太郎さん（にしかわ・きょうたろう＝美術史家、元東京国立文化財研究所所長）２月２４日死去、９３歳。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男雅生（まさお）さん。
専門は仏教彫刻史と文化財保存学。慶応大卒業後、文化財行政に長く携わり、奈良国立博物館館長、文化財保護審議会会長などを歴任した。０２年に勲二等瑞宝章を受章。父は文化勲章を受けた書家の西川寧。
西川杏太郎さん死去（美術史家、元東京国立文化財研究所所長）
2023年03月03日11時38分
西川 杏太郎さん（にしかわ・きょうたろう＝美術史家、元東京国立文化財研究所所長）２月２４日死去、９３歳。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男雅生（まさお）さん。
専門は仏教彫刻史と文化財保存学。慶応大卒業後、文化財行政に長く携わり、奈良国立博物館館長、文化財保護審議会会長などを歴任した。０２年に勲二等瑞宝章を受章。父は文化勲章を受けた書家の西川寧。
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