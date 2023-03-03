２月の都内物価３．３％上昇 電気代抑制、伸び率１３カ月ぶり鈍化―総務省
2023年03月03日10時26分
総務省が３日発表した２月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０３．７と前年同月比３．３％上昇した。上昇は１８カ月連続だが、伸び率は政府の電気・ガス代負担軽減策の効果で前月（４．３％）に比べ低下し、１３カ月ぶりに鈍化した。
２月の都内物価３．３％上昇 電気代抑制、伸び率１３カ月ぶり鈍…
2023年03月03日10時26分
総務省が３日発表した２月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０３．７と前年同月比３．３％上昇した。上昇は１８カ月連続だが、伸び率は政府の電気・ガス代負担軽減策の効果で前月（４．３％）に比べ低下し、１３カ月ぶりに鈍化した。
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