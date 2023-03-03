総務省が３日発表した２月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０３．７と前年同月比３．３％上昇した。上昇は１８カ月連続だが、伸び率は政府の電気・ガス代負担軽減策の効果で前月（４．３％）に比べ低下し、１３カ月ぶりに鈍化した。