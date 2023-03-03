【１面トップ】

〔朝日〕諫早 非開門で決着 最高裁、司法判断を統一 国の勝訴確定 閉め切りから２６年

〔毎日〕諫早「開門認めず」決着 ２０年の法廷闘争終結 請求異議審で最高裁

〔読売〕諫早「開門せず」決着 最高裁 漁業者側の上告棄却

〔日経〕投信積み立て ペース倍増 ネット証券５社 年換算２．４兆円 貯蓄から投資 拍車

〔産経〕諫早湾 非開門で確定 国勝訴 法廷闘争が決着 最高裁、判断統一

〔東京〕ＪＡ共済 圧力続く ノルマ達成「法令順守とは別問題」 「自爆営業」監督強化後も

【共通ニュース】

◆コロナ自己負担額 インフル並みに ５類移行後 政府方針

◆Ｇ２０外相 共同声明見送り 「戦争非難」に中ロ合意せず

◆安倍政権 放送法解釈変更図る １４～１５年、一部番組を問題視 立民、内部文書入手と公表

◆送配電 完全分離を提言 内閣府チーム 中立性高める狙い

◆携帯乗り換え １カ所で 大手など ５月下旬から手続き簡略化

◆児童虐待 最多２１８１件 昨年警察摘発 警察から児相への通告も最多

◆高齢夫婦強殺 死刑判決 差し戻し審 強盗目的認める 名古屋地裁

◆少年「無差別殺人に興味」 埼玉・戸田切り付け 在校時狙う 刃物３本所持

（続）