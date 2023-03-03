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３日の朝刊（都内最終版）☆１

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３日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年03月03日06時42分

【１面トップ】
〔朝日〕諫早　非開門で決着　最高裁、司法判断を統一　国の勝訴確定　閉め切りから２６年
〔毎日〕諫早「開門認めず」決着　２０年の法廷闘争終結　請求異議審で最高裁
〔読売〕諫早「開門せず」決着　最高裁　漁業者側の上告棄却
〔日経〕投信積み立て　ペース倍増　ネット証券５社　年換算２．４兆円　貯蓄から投資　拍車
〔産経〕諫早湾　非開門で確定　国勝訴　法廷闘争が決着　最高裁、判断統一
〔東京〕ＪＡ共済　圧力続く　ノルマ達成「法令順守とは別問題」　「自爆営業」監督強化後も
【共通ニュース】
◆コロナ自己負担額　インフル並みに　５類移行後　政府方針
◆Ｇ２０外相　共同声明見送り　「戦争非難」に中ロ合意せず
◆安倍政権　放送法解釈変更図る　１４～１５年、一部番組を問題視　立民、内部文書入手と公表
◆送配電　完全分離を提言　内閣府チーム　中立性高める狙い
◆携帯乗り換え　１カ所で　大手など　５月下旬から手続き簡略化
◆児童虐待　最多２１８１件　昨年警察摘発　警察から児相への通告も最多
◆高齢夫婦強殺　死刑判決　差し戻し審　強盗目的認める　名古屋地裁
◆少年「無差別殺人に興味」　埼玉・戸田切り付け　在校時狙う　刃物３本所持
（続）

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