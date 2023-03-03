【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げを巡る過度な懸念が和らいだことから、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３４１．７３ドル高の３万３００３．５７ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は８３．５０ポイント高の１万１４６２．９８で引けた。