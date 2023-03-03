参院予算委員会は３日午前、岸田文雄首相と関係閣僚が出席して一般質疑を行った。松本剛明総務相は、番組の政治的公平性を定めた放送法の政府解釈を巡り安倍政権で政治的圧力がかかったことを示す内部文書とされる資料について、「正確性を確認できない」と語った。立憲民主党の小西洋之氏への答弁。

文書は小西氏が２日の記者会見で公表。放送法の解釈に関し、安倍政権の当時の首相補佐官が総務省に圧力をかけた内容が記載されている。