【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇に警戒感が広がる中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２６．４９ドル高の３万２６８８．３３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９３．０３ポイント安の１万１２８６．４５。