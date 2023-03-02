ユーロ圏消費者物価、８．５％上昇 ４カ月連続鈍化―２月
2023年03月02日19時27分
【ロンドン時事】欧州連合（ＥＵ）統計局が２日発表した２月のユーロ圏消費者物価指数（速報値）は、前年同月比８．５％上昇した。伸び率は前月（８．６％）をわずかに下回り、４カ月連続で鈍化した。ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー価格の高騰は一服したものの、食料などは値上がりし、インフレは高止まりしている。
ユーロ圏消費者物価、８．５％上昇 ４カ月連続鈍化―２月
2023年03月02日19時27分
【ロンドン時事】欧州連合（ＥＵ）統計局が２日発表した２月のユーロ圏消費者物価指数（速報値）は、前年同月比８．５％上昇した。伸び率は前月（８．６％）をわずかに下回り、４カ月連続で鈍化した。ロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー価格の高騰は一服したものの、食料などは値上がりし、インフレは高止まりしている。
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ウォール・ストリート・ジャーナル