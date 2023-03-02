【ケープカナベラル（米フロリダ州）ロイター時事】実業家イーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースＸは２日、米国の２人とロシア、アラブ首長国（ＵＡＥ）各１人の計４人の飛行士を乗せた宇宙船を、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に向けて打ち上げた。４人はＩＳＳに半年間滞在し、約２００の科学実験などを行う。