「本生本わさび」２２０円に エスビ―食品、香辛料値上げ
2023年03月02日17時34分
エスビー食品は２日、家庭用の香辛料など６０１品を６月１日納品分から値上げすると発表した。香辛料の税別希望小売価格の上げ幅は平均１３．２％で、定番の「本生本わさび」（４３グラム）は１９０円から２２０円になる。中華製品は平均１３．４％引き上げる。
原材料価格などの上昇が要因で、業務用香辛料２９７品も出荷価格を引き上げる。
「本生本わさび」２２０円に エスビ―食品、香辛料値上げ
2023年03月02日17時34分
エスビー食品は２日、家庭用の香辛料など６０１品を６月１日納品分から値上げすると発表した。香辛料の税別希望小売価格の上げ幅は平均１３．２％で、定番の「本生本わさび」（４３グラム）は１９０円から２２０円になる。中華製品は平均１３．４％引き上げる。
原材料価格などの上昇が要因で、業務用香辛料２９７品も出荷価格を引き上げる。
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