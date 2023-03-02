エスビー食品は２日、家庭用の香辛料など６０１品を６月１日納品分から値上げすると発表した。香辛料の税別希望小売価格の上げ幅は平均１３．２％で、定番の「本生本わさび」（４３グラム）は１９０円から２２０円になる。中華製品は平均１３．４％引き上げる。



ケーキなど４１品値上げへ 銀座コージーコーナー

原材料価格などの上昇が要因で、業務用香辛料２９７品も出荷価格を引き上げる。