東京、新たに９５２人感染 前週比１２０人減―新型コロナ
2023年03月02日17時23分
東京都は２日、新たに９５２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ１２０人減った。新たな死者は５人。都基準による重症者は１１人で、前日から２人減った。
東京、新たに９５２人感染 前週比１２０人減―新型コロナ
2023年03月02日17時23分
東京都は２日、新たに９５２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の木曜日と比べ１２０人減った。新たな死者は５人。都基準による重症者は１１人で、前日から２人減った。
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