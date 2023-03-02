内閣府が２日発表した２月の消費動向調査によると、消費者心理の明るさを示す消費者態度指数（２人以上の世帯、季節調整値）は前月比０．１ポイント上昇の３１．１と、３カ月連続で改善した。ただ、物価高の影響で暮らし向きは悪化。基調判断も「弱い動きが見られる」に据え置いた。