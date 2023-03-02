ＮＨＬ試合結果（１日）
2023年03月02日15時15分
デビルズ ７―５ アバランチ
ゴールデンナ ３―２ ハリケーンズ
イツ
キャピタルズ ３―２ ダックス
レンジャーズ ３―２ フライヤーズ
オイラーズ ５―２ メープルリー
フス
スターズ ４―２ コヨーテス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（１日）
2023年03月02日15時15分
デビルズ ７―５ アバランチ
ゴールデンナ ３―２ ハリケーンズ
イツ
キャピタルズ ３―２ ダックス
レンジャーズ ３―２ フライヤーズ
オイラーズ ５―２ メープルリー
フス
スターズ ４―２ コヨーテス
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