自民二階派、泉田氏が退会
2023年03月02日14時37分
自民党二階派は２日までに、泉田裕彦衆院議員＝比例代表北陸信越ブロック＝の退会届を受理した。退会は２月１７日付。党籍を持つ同派所属議員は４２人となり、党内第５派閥になった。
自民二階派、泉田氏が退会
2023年03月02日14時37分
自民党二階派は２日までに、泉田裕彦衆院議員＝比例代表北陸信越ブロック＝の退会届を受理した。退会は２月１７日付。党籍を持つ同派所属議員は４２人となり、党内第５派閥になった。
こんな記事も
政治用語
政治
牛歩戦術の２議員を注意へ 日銀人事採決は９日で調整―衆院(03/02 14:46)
自民二階派、泉田氏が退会(03/02 14:37)
岸田首相、物価高に機動的対応 コロナ検証、明言避ける―参院予算委(03/02 12:35)
自民、緊急時に議員任期延長 衆院憲法審、立民は慎重(03/02 12:15)
中学で切り付け「遺憾」 松野官房長官(03/02 11:43)
国会欠席なら歳費４割減 立・維が議員立法提出(03/02 11:42)
首相動静（３月２日）(03/02 09:30)
「過去より未来」訴え 懸案難航、世論の理解に苦心―韓国大統領(03/02 07:12)
原発安全性、かわす岸田首相 「６０年超」立民が撤回要求―参院予算委(03/02 07:09)
岸田首相、安倍家墓参取りやめ(03/01 22:22)
岸田首相、森保監督を激励(03/01 22:07)
首相動静（３月１日）(03/01 22:05)
岸田首相「切実な思い、受け止める」 拉致家族会、人道支援容認を説明(03/01 20:51)
火山調査研究で「推進本部」 自民議連が法改正骨子案(03/01 20:47)
「オバマ大統領の木」植樹 広島訪問の功績を記念―駐日米大使(03/01 20:14)
政府、韓国大統領演説を歓迎 元徴用工問題、対応注視(03/01 18:51)
岸田首相、賃上げ実現に決意 五輪談合で返還請求も―参院予算委(03/01 18:32)
自民県連、飯泉氏を推薦 保守分裂の徳島知事選(03/01 18:32)
「信じられない決定」 林外相Ｇ２０欠席に批判的―インド主要紙(03/01 17:39)
衆院選改革、年内に報告書 与野党６党(03/01 17:12)
「日本と価値共有」 元徴用工問題触れず、未来志向呼び掛け―韓国大統領(03/01 16:58)
林外相、クアッド会合出席へ 与野党、予算委出席求めず(03/01 16:51)
ガーシー氏陳謝「８日」で合意 自立(03/01 16:12)
「沖縄は捨て石か」 南西防衛強化で立民追及―参院予算委(03/01 16:08)
万博関連の契約打ち切りへ 入札資格停止の博報堂と―大阪府・市(03/01 16:07)
岸田首相「攻撃の事前察知は困難」 反撃能力巡り―参院予算委(03/01 12:38)
松野長官、マスク訴訟判決「厳しい内容」(03/01 12:13)
Ｇ２０外相会合、副大臣が出席 松野官房長官「国会日程を勘案」(03/01 11:53)
現職が再選出馬表明 高知知事選(03/01 11:46)
岸田首相、強気の「ゼロ回答」 低姿勢一転、野党は攻め手欠く―予算案衆院審議(03/01 07:09)