ダラス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 象徴的な美容・起業家精神企業のメアリー・ケイは最近、ジェームズ・ワットリーの最高情報責任者への任命を発表しました。この新しい役割において、ワットリーはメアリー・ケイのデジタル革新の努力を推進します。これには、ツールとテクノロジーを通じてメアリー・ケイ独立美容コンサルタントが潜在力を最大限に発揮する能力を革命的に変化させることが含まれます。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230302005801/ja/

“I’m motivated first and foremost by finding solutions for the sales force,” said Whatley. “At the same time, I want to create environments that foster teamwork, trust, and strong partnerships amongst the company’s global partners,” said Whatley (Credit: Mary Kay Inc.)