スペイン・バルセロナ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- モバイル・ワールド・コングレス(MWC)バルセロナ2023で開催されたAll Bands to 5G Summitにおいて、ファーウェイ(華為技術)は、通信事業者が高解像度で没入感のあるデジタル体験を消費者に提供して、さまざまな業界のデジタル・トランスフォーメーションを加速しようと努力する中、引き続きイノベーションを起こして通信事業者を支援し、すべての帯域を5Gに進化させて最大のスペクトル効率を発揮できるようにしていくと述べました。

Fang Xiang, Vice President of Huawei Wireless Product Line, delivered a keynote speech at the summit