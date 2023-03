米ミシガン州ゲールズバーグ--(BUSINESS WIRE)-- -- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェント・パワー・マネジメント企業のイートンは本日、当社の車両グループが、建設業・農業を含むオフハイウェイ用途で拡大する電力と制御の要件に対応するために、カスタマイズ可能なさまざまな低電圧電気部品を提供していると発表しました。イートンの低電圧製品ポートフォリオは、ラスベガスで3月14~18日に開催される建設見本市CONEXPO-CON/AGGで展示されます。

Eaton’s eMobility business offers low-voltage power conversion, power distribution and protection and mobile wireless controls for construction and agriculture applications, including both internal combustion and electrified vehicles. (Graphic: Business Wire)