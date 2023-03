米イリノイ州アイタスカ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- グローバルな貨物フォワーダーのAITワールドワイド・ロジスティクスは、ソウルに拠点を開設し、世界で10番目の経済規模を誇る国に進出することを発表しました。このオフィスは、韓国で設立が予定されている数カ所のAIT施設の一つ目となります。

Seoul, South Korea, home to AIT Worldwide Logistics' newest facility, delivering supply chain solutions for a broad range of industries including special services for the automotive, industrial, life sciences and technology sectors. (Photo: Business Wire)