２０円安の２万７４９５円６９銭 ２日午前の平均株価
2023年03月02日11時44分
２日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４９５円６９銭と前日終値比２０円８４銭安で終わった。出来高は概算で５億６０００万株。
２０円安の２万７４９５円６９銭 ２日午前の平均株価
2023年03月02日11時44分
２日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４９５円６９銭と前日終値比２０円８４銭安で終わった。出来高は概算で５億６０００万株。
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