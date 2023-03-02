【共通ニュース】

◆林外相「クアッド」会合出席へ Ｇ２０は国会優先で欠席

◆首相「反撃能力は盾」 ６０年超原発「活用追求」 参院予算委

◆中小６割「賃上げ」 日商調査

◆列車衝突４０人死亡 ギリシャ ３５２人乗車 捜索続く 対向貨物列車と 手動で運行管理か

◆中国・ベラルーシ共同声明 首脳会談 米欧へ対抗姿勢示す

◆１７歳中学侵入 教員刺傷 殺人未遂容疑で逮捕 埼玉・戸田 「人殺したいと思った」 「猫切断」関与か

◆車突っ込む 女性２人死亡 大阪の病院 運転７１歳 容疑で逮捕

◆生活保護申請３年連続増 昨年 物価高・コロナ禍の支援終了影響か

〔日経〕

◆食品値上げ加速 １～４月 昨年比２．６倍 １．４万品目(1)

◆国債市場 消えぬゆがみ 日銀調査 緩和修正も機能度最低(2)

◆みんな・きらぼし・四国 ステーブルコイン発行へ 地銀で初(3)

◆スマホＱＲ決済 接続料「透明化を」 公取委が調査報告書 フィンテック企業と銀行 対等な競争促す(5)

◆イデコ、ＳＢＩ・楽天が過半 加入者数、多様な商品で伸ばす みずほ、りそな銀も攻勢(7)

◆異次元緩和「配分にゆがみ」 白川前日銀総裁、ＩＭＦ季刊誌に寄稿(7)

（続）