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２日の朝刊（都内最終版）☆２

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２日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年03月02日06時55分

【共通ニュース】
◆林外相「クアッド」会合出席へ　Ｇ２０は国会優先で欠席
◆首相「反撃能力は盾」　６０年超原発「活用追求」　参院予算委
◆中小６割「賃上げ」　日商調査
◆列車衝突４０人死亡　ギリシャ　３５２人乗車　捜索続く　対向貨物列車と　手動で運行管理か
◆中国・ベラルーシ共同声明　首脳会談　米欧へ対抗姿勢示す
◆１７歳中学侵入　教員刺傷　殺人未遂容疑で逮捕　埼玉・戸田　「人殺したいと思った」　「猫切断」関与か
◆車突っ込む　女性２人死亡　大阪の病院　運転７１歳　容疑で逮捕
◆生活保護申請３年連続増　昨年　物価高・コロナ禍の支援終了影響か
〔日経〕
◆食品値上げ加速　１～４月　昨年比２．６倍　１．４万品目(1)
◆国債市場　消えぬゆがみ　日銀調査　緩和修正も機能度最低(2)
◆みんな・きらぼし・四国　ステーブルコイン発行へ　地銀で初(3)
◆スマホＱＲ決済　接続料「透明化を」　公取委が調査報告書　フィンテック企業と銀行　対等な競争促す(5)
◆イデコ、ＳＢＩ・楽天が過半　加入者数、多様な商品で伸ばす　みずほ、りそな銀も攻勢(7)
◆異次元緩和「配分にゆがみ」　白川前日銀総裁、ＩＭＦ季刊誌に寄稿(7)
（続）

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