【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク株式相場は、方向感に欠ける展開が続く中、小反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５．１４ドル高の３万２６６１．８４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７６．０６ポイント安の１万１３７９．４８で引けた。