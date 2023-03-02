ＮＹ株、小反発
2023年03月02日06時52分
【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク株式相場は、方向感に欠ける展開が続く中、小反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５．１４ドル高の３万２６６１．８４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７６．０６ポイント安の１万１３７９．４８で引けた。
ＮＹ株、小反発
2023年03月02日06時52分
【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク株式相場は、方向感に欠ける展開が続く中、小反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５．１４ドル高の３万２６６１．８４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７６．０６ポイント安の１万１３７９．４８で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル