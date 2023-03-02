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物価高に機動的対応　参院予算委で岸田首相

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物価高に機動的対応　参院予算委で岸田首相

2023年03月02日11時19分

参院予算委員会で答弁する岸田文雄首相＝２日午前、国会内

参院予算委員会で答弁する岸田文雄首相＝２日午前、国会内

　参院予算委員会は２日午前、首相と全閣僚が出席して、２０２３年度予算案に関する２日目の基本的質疑を行った。物価高騰への対策について、首相は「不透明な状況をしっかり見据え、必要な対策はちゅうちょなく機動的に対応したい」との考えを示した。
　電力大手の料金値上げ申請を厳格に審査することや、輸入小麦売り渡し価格の激変緩和措置を講じることも強調した。
　扶養家族の対象から外れ社会保険料負担が生じる１３０万円の「壁」への対応については、「単身者との公平性に留意しつつ対応策を検討したい」と述べた。公明党の西参院会長への答弁。

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