ＮＹ株、もみ合い
2023年03月01日23時50分
【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク株式相場は、強弱の材料が対立する中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２７．６９ドル安の３万２６２９．０１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２６．２８ポイント安の１万１４２９．２６。
ＮＹ株、もみ合い
2023年03月01日23時50分
【ニューヨーク時事】１日のニューヨーク株式相場は、強弱の材料が対立する中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２７．６９ドル安の３万２６２９．０１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２６．２８ポイント安の１万１４２９．２６。
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ウォール・ストリート・ジャーナル