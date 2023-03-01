【ニューヨーク時事】１日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米製造業関連指標の発表を控えて様子見が広がる中、１ドル＝１３５円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１３５円７５～８５銭と、前日午後５時比４２銭の円高・ドル安。