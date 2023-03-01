岸田首相、安倍家墓参取りやめ
2023年03月01日22時22分
岸田文雄首相は、安倍晋三元首相の死去を受け、５日に予定していた山口県での安倍家の墓参りについて、取りやめる方向で調整に入った。遺族側の都合などが理由。関係者が１日、明らかにした。
岸田首相、安倍家墓参取りやめ
2023年03月01日22時22分
岸田文雄首相は、安倍晋三元首相の死去を受け、５日に予定していた山口県での安倍家の墓参りについて、取りやめる方向で調整に入った。遺族側の都合などが理由。関係者が１日、明らかにした。
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