【ロンドン時事】１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利低下を受けて円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１３５円台前半に上昇した。正午現在は１３５円３０～４０銭と、前日午後４時比８５銭の円高・ドル安。