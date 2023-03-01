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火山調査研究で「推進本部」　自民議連が法改正骨子案

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火山調査研究で「推進本部」　自民議連が法改正骨子案

2023年03月01日20時47分

　火山対策を議論する自民党の議員連盟は１日、活火山法の改正に向けた骨子案をまとめた。調査研究を一元的に担う推進本部を文部科学省に設置することが柱。今国会への法案提出を目指す。

頻発する地震と火山噴火 　これから日本で何が起きるのか？

　骨子案にはこのほか、国と自治体が連携して火山専門家の育成と確保に努めることや、８月２６日を「火山防災の日」とすることも盛り込んだ。

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