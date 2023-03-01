２０２４年春に卒業予定の大学生らを対象とした企業説明会が１日、解禁され、本格的な就職活動が始まった。人口減少が加速する中、企業側は人材獲得へ初任給の引き上げをアピールしており、学生優位の売り手市場となる見通しだ。ただ、２４年卒は、コロナ禍で大学に入学し、思い通りの学生生活を送れなかった世代で、自己ＰＲに悩む声も出ている。