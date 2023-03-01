北日本の冬、平年より寒く 暖かかった沖縄・奄美―気象庁
2023年03月01日18時05分
気象庁は１日、冬（昨年１２月～今年２月）の天候まとめを発表した。強い冬型の気圧配置の影響を受けた北日本（北海道と東北）では、平均気温が平年を０．３度下回った。一方で沖縄・奄美は１、２月に暖かい空気が入り、平年を０．３度上回る暖冬となった。
降水量は東日本が平年比７０％、西日本が８５％と少なく、北日本が９３％、沖縄・奄美が１０４％とほぼ平年並みだった。
北日本の冬、平年より寒く 暖かかった沖縄・奄美―気象庁
2023年03月01日18時05分
気象庁は１日、冬（昨年１２月～今年２月）の天候まとめを発表した。強い冬型の気圧配置の影響を受けた北日本（北海道と東北）では、平均気温が平年を０．３度下回った。一方で沖縄・奄美は１、２月に暖かい空気が入り、平年を０．３度上回る暖冬となった。
降水量は東日本が平年比７０％、西日本が８５％と少なく、北日本が９３％、沖縄・奄美が１０４％とほぼ平年並みだった。
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