林外相、クアッド会合出席へ 与野党、予算委出席求めず
2023年03月01日16時51分
林芳正外相が３日にインドで開かれる日米豪印４カ国の連携枠組み「クアッド」外相会合に出席する見通しとなった。自民、立憲民主両党の参院国対委員長が１日の会談で、３日の参院予算委員会の審議に外相出席を求めないことで合意した。
林外相、クアッド会合出席へ 与野党、予算委出席求めず
2023年03月01日16時51分
林芳正外相が３日にインドで開かれる日米豪印４カ国の連携枠組み「クアッド」外相会合に出席する見通しとなった。自民、立憲民主両党の参院国対委員長が１日の会談で、３日の参院予算委員会の審議に外相出席を求めないことで合意した。
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