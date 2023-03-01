病院に車突っ込む 通行人の女性２人死亡―大阪
2023年03月01日16時16分
１日午後２時５０分ごろ、大阪市生野区巽南の生野愛和病院の職員から「病院に車が突っ込んで建物との間に２人挟まれている」と１１９番があった。大阪市消防局によると、通行人とみられる７０代女性２人が死亡した。
病院に車突っ込む 通行人の女性２人死亡―大阪
2023年03月01日16時16分
１日午後２時５０分ごろ、大阪市生野区巽南の生野愛和病院の職員から「病院に車が突っ込んで建物との間に２人挟まれている」と１１９番があった。大阪市消防局によると、通行人とみられる７０代女性２人が死亡した。
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