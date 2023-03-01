１日午後０時２５分ごろ、埼玉県戸田市美女木の市立美笹中学校で「ナイフを持った不審者がいる。教員がけがをしている」と同校関係者から１１０番があった。県警蕨署によると、刃物のようなものを持った１０代くらいの男が押し入り、６０代の男性教員を切り付けた。教員数人が廊下で男を取り押さえ、同署は殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。

男は「人を切り付けたことは間違いない」と容疑を認め、「誰でもいいから人を殺したいと思った」と供述しているという。同署が男の身元や動機などを詳しく調べている。

逮捕容疑は１日午後０時２０分ごろ、校舎内で男性教員を刃物のようなもので切り付けた疑い。