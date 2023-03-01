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中学校に刃物男、男性教員けが　１０代か、殺人未遂容疑で逮捕―…

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中学校に刃物男、男性教員けが　１０代か、殺人未遂容疑で逮捕―埼玉

2023年03月01日16時12分

刃物のようなものを持った若い男が押し入り、男性教員を切り付ける事件が発生した埼玉県戸田市の市立美笹中学校＝１日午後、同市

刃物のようなものを持った若い男が押し入り、男性教員を切り付ける事件が発生した埼玉県戸田市の市立美笹中学校＝１日午後、同市

  • 男性教員が切り付けられる事件が発生した埼玉県戸田市の市立美笹中学校の敷地内を歩く捜査員ら＝１日午後、同市

　１日午後０時２５分ごろ、埼玉県戸田市美女木の市立美笹中学校で「ナイフを持った不審者がいる。教員がけがをしている」と同校関係者から１１０番があった。県警蕨署によると、刃物のようなものを持った１０代くらいの男が押し入り、６０代の男性教員を切り付けた。教員数人が廊下で男を取り押さえ、同署は殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。
　男は「人を切り付けたことは間違いない」と容疑を認め、「誰でもいいから人を殺したいと思った」と供述しているという。同署が男の身元や動機などを詳しく調べている。
　逮捕容疑は１日午後０時２０分ごろ、校舎内で男性教員を刃物のようなもので切り付けた疑い。

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