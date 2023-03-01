埼玉県警や消防によると、同県戸田市の市立美笹中学校に１日、刃物のようなものを持った若い男が押し入り、６０代の男性教職員を切り付けた。男性はけがをし、病院に搬送されたが、意識はあるという。男は県警に身柄を確保された。他の生徒にけがはないという。