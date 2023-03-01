４回目質問権を行使 旧統一教会、１５日期限―文科相
2023年03月01日13時03分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を巡り、永岡桂子文部科学相は１日、教団に対し、宗教法人法に基づく４回目の「報告徴収・質問権」を行使した。回答期限は１５日。
文化庁によると、今回は各地にある教会の管理運営や、信者でつくる「信徒会」などに関する計約１１０項目について報告を求めた。
４回目質問権を行使 旧統一教会、１５日期限―文科相
2023年03月01日13時03分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の問題を巡り、永岡桂子文部科学相は１日、教団に対し、宗教法人法に基づく４回目の「報告徴収・質問権」を行使した。回答期限は１５日。
文化庁によると、今回は各地にある教会の管理運営や、信者でつくる「信徒会」などに関する計約１１０項目について報告を求めた。
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