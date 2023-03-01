時事ドットコムニュース

>

社会

>

１３歳長女を児相に送致　牧之原の母親殺害―静岡県警

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

１３歳長女を児相に送致　牧之原の母親殺害―静岡県警

2023年03月01日12時39分

　静岡県牧之原市で４０代女性が刃物で切り付けられ死亡した事件で、県警は１日、殺人の非行内容で中学生の長女（１３）を児童相談所に送致した。

児童虐待、最多２０万７６５９件　２１年度「心理的虐待」が６割

　非行内容は１月１６日、牧之原市の自宅で、母親を刃物で切り付けて殺害したとされる。

関連記事

こんな記事も

社会用語

社会

もっと見る
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
2月の特集は「『移民』の深層」。
日本内外の移民・外国人労働者問題について考察する。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ