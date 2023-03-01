静岡県牧之原市で４０代女性が刃物で切り付けられ死亡した事件で、県警は１日、殺人の非行内容で中学生の長女（１３）を児童相談所に送致した。



児童虐待、最多２０万７６５９件 ２１年度「心理的虐待」が６割

非行内容は１月１６日、牧之原市の自宅で、母親を刃物で切り付けて殺害したとされる。