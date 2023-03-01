松野長官、マスク訴訟判決「厳しい内容」
2023年03月01日12時13分
松野博一官房長官は１日の記者会見で、新型コロナウイルス対策で配布した布マスク「アベノマスク」の単価などを開示するよう国に命じた大阪地裁判決について、「主張が一部認められず、大変厳しい判決内容」と述べた。政府の情報公開に関しては「今後も行政機関情報公開法の趣旨にのっとって、適切に対応する」との認識を示した。
松野長官、マスク訴訟判決「厳しい内容」
2023年03月01日12時13分
松野博一官房長官は１日の記者会見で、新型コロナウイルス対策で配布した布マスク「アベノマスク」の単価などを開示するよう国に命じた大阪地裁判決について、「主張が一部認められず、大変厳しい判決内容」と述べた。政府の情報公開に関しては「今後も行政機関情報公開法の趣旨にのっとって、適切に対応する」との認識を示した。
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