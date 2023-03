受賞者はシンガポールで開催される Year in Infrastructure および Going Digital Awards カンファレンスで発表

米国ペンシルバニア州エクストン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ)-- インフラストラクチャエンジニアリングソフトウェア企業のBentley Systems, Incorporated(Nasdaq:BSY)は本日、The 2023 Going Digital Awards in Infrastructureの応募受付を開始しました。この賞は、業界を代表する専門家を審査員に迎え、インフラストラクチャのデジタル化推進に取り組むインフラプロジェクトを表彰するものです。応募の締め切りは2023年5月8日です。

The 2023 Going Digital Awards in Infrastructureに参加して、インフラのデジタル化推進を世界にアピールしましょう。画像提供: Bentley Systems

The Going Digital Awards in Infrastructureプログラムには、Bentleyソフトウェアをお使いであれば、企画構想から設計、建設、運用のどの段階にあるプロジェクトでもご応募いただけます。Awardsカテゴリごとに3組のファイナリストが選出され、シンガポールで開催されるYear in InfrastructureおよびGoing Digital AwardsカンファレンスにBentley Systemsのゲストとして招待されます。ファイナリストは、カンファレンスの一環として、審査員、業界のオピニオンリーダー、および100名を超えるメディア関係者を前にプロジェクトのプレゼンテーションを行っていただきます。

The Going Digital Awards in Infrastructureのカテゴリは以下の通りです。

橋梁・トンネル

コンストラクション

エンタープライズエンジニアリング

施設・キャンパス・都市

プロセス・発電

鉄道・運輸

道路と高速道路

構造エンジニアリング

地下モデリングおよび解析

測量・モニタリング

送配電

上下水道

プロジェクトが表彰を受けるには、インフラと持続可能性における革新的進歩と測定可能な影響を提示する必要があります。プロジェクトによる経済への影響のほか、iTwinプラットフォームとインフラストラクチャのデジタルツイン、4Dモデリング、インフラストラクチャのInternet of Things、人工知能などを含め、Bentleyソフトウェアの革新的な使用方法が評価される場合もあります。また、気候行動対策、エネルギーの移行と効率化、土地および水資源の循環、コミュニティの健康という観点で、持続可能な開発目標を推進している場合も評価の対象となります。

審査員による賞以外に、Bentley創設者による特別賞として、インフラの進化や環境および社会の開発目標への貢献が目覚ましい組織や個人のプロジェクトを選び、表彰します。

すべての応募プロジェクトは、次のような形で世界中のインフラコミュニティにアピールできます。

印刷版と電子版の形式で世界中のメディア、行政機関、業界関係者を対象に発行されるBentleyの『 Infrastructure Yearbook 』に掲載

』に掲載 デジタルイノベーションがプロジェクトにもたらす価値を実例により既存客や見込み客に示すことで 競争力を向上

グローバルメディアおよび業界アナリストへの露出と報道の増加

The 2023 Going Digital Awards in Infrastructureプログラムの詳細、およびプロジェクトの応募方法については、The Going Digital Awards in InfrastructureのWebサイトをご覧ください。

