１円高の２万７４４６円９１銭 １日午前の平均株価
2023年03月01日11時44分
１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４４６円９１銭と前日終値比１円３５銭高で終わった。出来高は概算で５億５６００万株。
１円高の２万７４４６円９１銭 １日午前の平均株価
2023年03月01日11時44分
１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４４６円９１銭と前日終値比１円３５銭高で終わった。出来高は概算で５億５６００万株。
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