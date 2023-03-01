大和証券グループ本社は１日、新卒の給与を６月から引き上げると発表した。グループ各社の新入社員約５００人が対象で、総合職は１万５０００円（５．６％）増の２８万円となる。人材を確保するとともに、社員の働きがいを高めるのが狙い。新卒の給与引き上げは２年連続。