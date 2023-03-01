【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、低調な米経済指標の発表を受けて序盤の円売り・ドル買いが反転、円相場は１ドル＝１３６円台前半に戻した。午後５時現在は１３６円１７～２７銭と、前日同時刻比０１銭の円高・ドル安。