ＮＹ円、１３６円台前半
2023年03月01日07時50分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、低調な米経済指標の発表を受けて序盤の円売り・ドル買いが反転、円相場は１ドル＝１３６円台前半に戻した。午後５時現在は１３６円１７～２７銭と、前日同時刻比０１銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３６円台前半
2023年03月01日07時50分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、低調な米経済指標の発表を受けて序盤の円売り・ドル買いが反転、円相場は１ドル＝１３６円台前半に戻した。午後５時現在は１３６円１７～２７銭と、前日同時刻比０１銭の円高・ドル安。
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