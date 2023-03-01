１日の朝刊（都内最終版）☆２
2023年03月01日06時59分
【共通ニュース】
◆１１４兆円予算案 年度内成立へ
◆ＮＰＯ理事長 再逮捕 臓器あっせん ベラルーシで無許可の疑い 病院との契約書押収
◆林外相、Ｇ２０欠席へ 参院予算委 審議出席を要求
◆ラピダス、５兆円投資 北海道・千歳に国産半導体工場 水資源生かす 供給網作り 課題
◆２月鶏卵最高値更新 卸値１キロ３２７円 鳥インフル、飼料高
◆宇宙飛行士候補 男女２人 ＪＡＸＡ選抜 世銀４６歳 諏訪さん 医師２８歳 米田さん
◆湯の交換年２回 社長謝罪 福岡の老舗旅館 条例違反 自ら指示
◆狛江の事件 ５人目逮捕 強盗殺人容疑など 実行役か
〔日経〕
◆インド６．７％成長、中国上回る 昨年ＧＤＰ、英国抜き５位(1)
◆国立公園 高級ホテル誘致 政府、２４年度にも 訪日消費拡大狙う(1)
◆新卒採用 内定はや２割 職種別・スカウト…手法多様に 就活広報解禁(2)
◆増える訪日客 足りぬ人手 中国から入国、きょう水際緩和 宿泊業、人員不足７７％(3)
◆ポイント付与のマイナカード きょうまで申請可能に 総務省(4)
◆生産停滞、海外減速が重荷 １月の鉱工業生産４．６％減(5)
（続）