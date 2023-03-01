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１日の朝刊（都内最終版）☆２

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１日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年03月01日06時59分

【共通ニュース】
◆１１４兆円予算案　年度内成立へ
◆ＮＰＯ理事長　再逮捕　臓器あっせん　ベラルーシで無許可の疑い　病院との契約書押収
◆林外相、Ｇ２０欠席へ　参院予算委　審議出席を要求
、５兆円投資　北海道・千歳に国産半導体工場　水資源生かす　供給網作り　課題
◆２月鶏卵最高値更新　卸値１キロ３２７円　鳥インフル、飼料高
◆宇宙飛行士候補　男女２人　ＪＡＸＡ選抜　世銀４６歳　諏訪さん　医師２８歳　米田さん
◆湯の交換年２回　社長謝罪　福岡の老舗旅館　条例違反　自ら指示
◆狛江の事件　５人目逮捕　強盗殺人容疑など　実行役か
〔日経〕
◆インド６．７％成長、中国上回る　昨年ＧＤＰ、英国抜き５位(1)
◆国立公園　高級ホテル誘致　政府、２４年度にも　訪日消費拡大狙う(1)
◆新卒採用　内定はや２割　職種別・スカウト…手法多様に　就活広報解禁(2)
◆増える訪日客　足りぬ人手　中国から入国、きょう水際緩和　宿泊業、人員不足７７％(3)
◆ポイント付与のマイナカード　きょうまで申請可能に　総務省(4)
◆生産停滞、海外減速が重荷　１月の鉱工業生産４．６％減(5)
（続）

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