【共通ニュース】

◆１１４兆円予算案 年度内成立へ

◆ＮＰＯ理事長 再逮捕 臓器あっせん ベラルーシで無許可の疑い 病院との契約書押収

◆林外相、Ｇ２０欠席へ 参院予算委 審議出席を要求

◆ラ ピ ダ ス、５兆円投資 北海道・千歳に国産半導体工場 水資源生かす 供給網作り 課題

◆２月鶏卵最高値更新 卸値１キロ３２７円 鳥インフル、飼料高

◆宇宙飛行士候補 男女２人 ＪＡＸＡ選抜 世銀４６歳 諏訪さん 医師２８歳 米田さん

◆湯の交換年２回 社長謝罪 福岡の老舗旅館 条例違反 自ら指示

◆狛江の事件 ５人目逮捕 強盗殺人容疑など 実行役か

〔日経〕

◆インド６．７％成長、中国上回る 昨年ＧＤＰ、英国抜き５位(1)

◆国立公園 高級ホテル誘致 政府、２４年度にも 訪日消費拡大狙う(1)

◆新卒採用 内定はや２割 職種別・スカウト…手法多様に 就活広報解禁(2)

◆増える訪日客 足りぬ人手 中国から入国、きょう水際緩和 宿泊業、人員不足７７％(3)

◆ポイント付与のマイナカード きょうまで申請可能に 総務省(4)

◆生産停滞、海外減速が重荷 １月の鉱工業生産４．６％減(5)

（続）