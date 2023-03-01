ＮＹ株、反落
2023年03月01日07時16分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ長期化への懸念が重荷となり、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２３２．３９ドル安の３万２６５６．７０ドルで終了。終値では昨年１１月以来の安値となった。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１．４４ポイント安の１万１４５５．５４で引けた。
ＮＹ株、反落
2023年03月01日07時16分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ長期化への懸念が重荷となり、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２３２．３９ドル安の３万２６５６．７０ドルで終了。終値では昨年１１月以来の安値となった。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１．４４ポイント安の１万１４５５．５４で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル