【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ長期化への懸念が重荷となり、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２３２．３９ドル安の３万２６５６．７０ドルで終了。終値では昨年１１月以来の安値となった。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１．４４ポイント安の１万１４５５．５４で引けた。