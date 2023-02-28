ＮＹ円、１３６円台後半
2023年02月28日23時24分
【ニューヨーク時事】２８日午前のニューヨーク外国為替市場では、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３６円台後半に下落した。午前９時現在は１３６円６０～７０銭と、前日午後５時比４２銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３６円台後半
2023年02月28日23時24分
【ニューヨーク時事】２８日午前のニューヨーク外国為替市場では、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３６円台後半に下落した。午前９時現在は１３６円６０～７０銭と、前日午後５時比４２銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル