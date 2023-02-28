石田は３７位 世界ノルディック
2023年02月28日22時27分
【プラニツァ（スロベニア）時事】ノルディックスキーの世界選手権は２８日、スロベニアのプラニツァで行われ、距離女子１０キロフリーで石田正子（ＪＲ北海道）は３７位だった。児玉美希（太平洋建設）は３９位、祖父江凜（早大）は４５位。
石田は３７位 世界ノルディック
2023年02月28日22時27分
【プラニツァ（スロベニア）時事】ノルディックスキーの世界選手権は２８日、スロベニアのプラニツァで行われ、距離女子１０キロフリーで石田正子（ＪＲ北海道）は３７位だった。児玉美希（太平洋建設）は３９位、祖父江凜（早大）は４５位。
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